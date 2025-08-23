Муссонные ливни стали причинами смертельных наводнений в Пакистане и Индии

Более 300 человек погибли в результате ливней в горных районах, несколько человек погибли в индийском городе Мумбаи.

Погодная аномалия: в течение недели на Индийском континенте продолжались сильные ливни, что стало причиной смертельных наводнений и оползней породы в горных массивах. Как пишет The Guardian, это один из самых трагических дождевых сезонов за последнее время.

Сотни людей погибли в течение недели в горных районах Пакистана и Индии из-за проливных муссонных ливней. Ливни вызвали разрушительные внезапные наводнения, которые пронеслись через долины и села, неся камни и обломки. Только за один эпизод в пятницу в Пакистане погибло 240 человек.

В индийском городе Мумбай также продолжались проливные ливни, из-за которых погибло не менее 21 человека. Среди них мужчина, которого ударило током, потому что он зашел в воду, в которую упал провод под напряжением.

Также из-за погодных условий были перебои с транспортом, сбилось движение поездов. Эвакуировали жителей населенных пунктов на реке Митхи, которая вышла из берегов.

Больше новостей о разрушительных наводнениях

Напомним, что в отдаленном населенном пункте в индийском Кашмире посреди Гималаев из-за внезапных наводнений в августе погибло не менее 56 человек. Десятки людей пропали без вести. Также десятки людей получили ранения.

А в июле внезапное наводнение стало причиной трагедии в американском штате Техас. Тогда оказались под водой целые районе, в том числе детский лагерь. Там пропали без вести десятки девочек.

