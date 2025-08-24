Как сообщил Генштаб, за прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновений.

Украинские защитники отбросили российских оккупантов возле села Андреевка Сумской области. Об этом сообщает проект DeepState.

"Силы Обороны Украины отбросили противника возле Андреевки. Враг продвинулся вблизи Свободного Поля, Каменского и в Плавнях", - сказано в сообщении.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновений.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили два штурмовых действий оккупантов. На Южно-Слобожанском направлении противник пытался штурмовать позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное и в сторону Зеленого, украинскими подразделениями отражено пять атак.

Отмечалось, что две атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении в районе Загрызово и в направлении Купянска. На Лиманском направлении украинские воины остановили восемь атак захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Колодязи, Мирное и в сторону Шандриголово, Дроновки, Серебрянки.

Также на Северском направлении противник совершил восемь наступательных действий в районах Григорьевки, Переездного, Федоровки и в направлении Северска.

"На Краматорском направлении наши защитники остановили 11 попыток захватчиков продвинуться в районе Часового Яра и в направлении Маркового, Ступочек, Предтечино, Белой Горы", - отметили в Генштабе.

На Торецком направлении оккупанты вчера девять раз штурмовали позиции наших защитников в районе Щербиновки и в направлении Плещеевки, Катериновки, Полтавки и Попового Яра.

Там сообщили, что на Покровском направлении враг совершил 40 атак. Оккупанты пытались идти вперед вблизи населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Новое Шахово, Красный Лиман, Новоэкономичное, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Балаган, Молодецкое, Филиал. Генштам пишет:

"На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 19 атак оккупантов в районах населенных пунктов Свободное Поле, Малиевка, Воскресенка, Темировка, Ольговка и в сторону Ивановки, Запорожского".

На Приднепровском направлении две попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

Война в Украине - ситуация на фронте

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что на Покровском направлении россиян сейчас собралось вдвое больше, чем жителей города до войны.

По его словам, усилилось давление российской армии и на Лиманском направлении, где интенсивность боев выросла втрое. Он утверждает, что на Новопавловском направлении российские оккупанты не оставляют попыток зайти в Днепропетровскую область.

