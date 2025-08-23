Турист, который путешествовал самостоятельно, получил тяжелую травму и несколько суток ждал помощь без воды и почти без еды.

Американский журналист и опытный турист Алек Лун выжил после ужасного происшествия - во время одиночного похода по диким горам Норвегии он упал с высоты, сломал ногу и потерял свой рюкзак с припасами и телефоном. Он ожидал помощи шесть дней, и чтобы выжить пил росу и ел травы, пишет Washington Post.

38-летний журналист с семьей отдыхал в Норвегии этим летом. После завершения совместного отдыха отправил жену домой, а сам задержался, чтобы отправиться в многодневный горный одиночный поход в Национальном парке Фолгефонна. Он хотел полюбоваться ледниками.

Для него это был не первый поход в дикую природу. Но на этот раз случился трагический инцидент - Лун поскользнулся и упал с высоты, потеряв рюкзак и оказавшись у подножия гор со сломанной ногой и без связи и без еды. У него не было даже воды.

Видео дня

Лун понимал, что жена не ждала от него сообщения до конца похода. Поэтому знал, что искать его начнут только на четвертый день, когда он должен был позвонить жене и отправиться в аэропорт. Позже он рассказал, что почти не мог двигаться. Во время движения нога начинала особенно болеть. И поэтому решил ждать помощи на месте падения.

Он сумел сохранить спальник, дождевик и немного снеков - калорийных батончиков, орехов и мюсли. Рядом росли травы и мхи, которые он мог есть. Через два дня он особенно почувствовал недостаток воды, и не мог проглотить ничего съедобного. Он рассказывал, что проколол волдырь на руке и проглотил кровь, а также глотнул собственную мочу, потому что боялся потерять сознание из-за недостатка жидкости. На четвертый день пошел дождь, и ему удалось собрать воду и напиться. Однако, дождь, который не прекращался, промочил его одежду и Лун начал замерзать.

В тот же день его начали искать спасатели. Дождь и ветер затрудняли их работу. На шестой день после падения им удалось его найти и доставить в больницу. Врачи диагностировали переломы и обморожение конечностей. Но прогнозы на его полное выздоровление благоприятные.

Больше историй о выживании в дикой природе

Как писал УНИАН, в Австралии турист две недели блуждал в горах, прежде, чем его смогли спасти. Он отделился от своей группы и заблудился.

Также в Австралии серфер выжил после нападения акулы. Он рассказал, что акула напала на него, когда он сидел на доске и откусила часть серферной доски. Мужчина испугался, потому что упал в воду. Но к счастью акула не продолжила нападение и ему удалось выбраться на берег.

Вас также могут заинтересовать новости: