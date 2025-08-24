В День независимости поздравьте всех близких и пожелайте скорейшей победы в войне.

24 августа 2025 года прошло 34 года с тех пор, как Украина стала независимым государством. За этот срок мы пережили много трудностей - кризис, две революции и война с Россией. Ещё больше у нас было поводов для гордости. Мы продемонстрировали всему миру невероятное мужество и силу духа, с которой нужно считаться.

Не забудьте 24 августа поздравить с Днем Независимости Украины и отдать дань уважения нашим воинам, ведь именно благодаря им страна остается свободной. Мы собрали поздравления и открытки, которые тронут за душу каждого украинца.

Поздравления с Днем Независимости Украины в прозе

Нас хотели сломить, но мы несгибаемы. Нас хотели запугать, но мы неустрашимы. Нас хотели поработить, но мы неукротимы. Нет в мире другой такой страны, как Украина. И я гордо зову себя Украинцем.

Видео дня

***

Поздравляю с Днем независимости Украины и призываю гордиться своей родиной. Когда нас пытаются стереть с карты, мы вписываем свое имя в мировую историю. Когда нас разобщают, мы становимся единым щитом. Когда нас заставляют забыть свои корни, мы глубже пускаем их в землю. Украину никогда не победить!

***

В поздравление с Днем Независимости Украины хочу вложить гордость за свою родину, любовь к земле и бесконечную благодарность украинским воинам. Пусть наша страна процветает и богатеет, а все враги дрожат от одного ее названия. Слава Украине! Героям слава!

***

С Днем Независимости, Украина! Ты пережила невзгоды, которые не снились ни одной другой стране. И прошла через них сплоченной, сильной, с гордо поднятой головой. Пусть в твои города вернется мир, семьи воссоединятся, а в небо поднимутся пассажирские самолеты!

***

Отправляю тебе поздравления с Днем Независимости и желаю мирного неба, семейного счастья, достатка, хороших новостей. Желаю построить счастливое будущее в прекрасной, мирной Украине.

***

Украина - это не просто территория, а прежде всего люди. А таких невероятных людей, как украинцы, нет больше нигде на Земле. Мы сильны, пока едины, поэтому желаю сплоченности, искренней дружбы, поддержки от близких.

***

Желаю всем украинцам мира, добра, здоровья, любви к своей земле, исполнения мечты. Мы заслуживаем счастья! Желаю силы духа, долголетия и благодарности от соотечественников нашим защитникам и защитницам!

***

Поздравляю с Днем независимости и желаю мирного неба и счастливой жизни в самой лучшей стране мира - Украине!

Картинки и открытки с Днем Независимости

Вас также могут заинтересовать новости: