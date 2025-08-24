В Колумбии открыли огромные месторождения серебра и золота, которые могут изменить отрасль

Содержание драгоценных металлов превышает обычные показатели в десятки раз.

На проекте Santa Anna в Колумбии начинают разрабатывать чрезвычайно богатое месторождение серебра и золота. Об этом пишет Earth.com.

Со ссылкой на сообщение компании Outcrop Silver & Gold, издание отметило, что месторождение Morena имеет чрезвычайно плотное содержание драгоценных металлов. Исследователи установили, что руда содержит около 1877 граммов серебра на тонну и 4,26 грамма золота на тонну. Это очень высокие показатели, ведь типичные содержания могут быть ниже 100 граммов серебра на тонну или нескольких граммов золота. И даже при таких показателях месторождения выгодно продолжать разрабатывать. А жила Morena может дать толчок к переосмыслению правил добычи золота и серебра.

Для проекта Santa Anna это уже шестое высококачественное месторождение. Геология играет значительную роль в дальнейшем успехе бурения в этом районе. Жила Morena имеет удобные для добычи углы простирания от 220 до 230 градусов и падения от 45 до 75 градусов.

Добавим, что проект Santa Anna расположен в историческом районе Марикита, где записи о горнодобывающей промышленности датируются по меньшей мере 1585 годом. Архивные материалы изображают активные разработки на местных шахтах в течение девятнадцатого века, что подчеркивает давнюю традицию горного дела в этом районе.

В районе находятся эпитермальные серебряные и золотые жилы - это тип месторождений, известный узкими жилами, но с очень высоким содержанием руды и сильным структурным контролем.

Напомним, что на территории южно-американской страны Суринам нашли богатое месторождение золота. На участке Maria Geralda в породе было 11,88 граммов золота на тонну. Золотая жила также была шире, чем находят обычно. Единственное, что затрудняет добычу золота в этом районе - повышенная влажность в местных джунглях и особые требования к экологичности производства.

