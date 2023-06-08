В результате подрыва Каховской ГЭС затоплено 600 квадратных километров области, из которых 68% – это левый берег.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин отмечает, что из-за подтопления и российского террора на левом берегу Херсонщины ситуация чрезвычайно тяжелая.

"Левый берег - ситуация чрезвычайно тяжелая: люди страдают не только от большой воды, но и от российского террора и нежелания оккупантов помочь людям", - подчеркнул Прокудин в своем видеообращении.

Он рассказал, что по состоянию на утро средний уровень подтопления в области – 5 метров 61 сантиметр. "Затоплено 600 квадратных километров Херсонщины, из них 32% – правобережье и 68% – это левый берег", - сказал глава ОВА.

Видео дня

Прокудин отметил, что несмотря на постоянные российские обстрелы, продолжается эвакуация из зоны подтопления. "На 6 утра опасные территории покинули 1 тысяча 999 человек. Больше всего эвакуировали из микрорайона Корабел - 1 тысячу 495 человек", - рассказал он.

Глава военной администрации добавил, что люди, находящиеся во временных пунктах помощи, уставшие, но "обеспечены и накормлены".

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 08:00 из подтопленных территорий эвакуированы 1 тысяча 995 человек, из которых 103 - дети, спасены 334 человека (из них 15 детей).

"По предварительным данным, всего подтоплено 20 населенных пунктов и 2 629 домов на правом берегу р. Днепр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий привлечено около 1 850 человек и более 345 единиц техники.

Подтопление Херсонщины - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате теракта десятки населенных пунктов подверглись подтоплению.

По информации Генштаба, что 6 июня во время массовой эвакуации гражданского населения из Каховки, когда люди использовали собственный автомобильный транспорт, российские оккупанты воспользовались ими как живым щитом.

Также вчера вечером появилась информация о первых погибших во временно оккупированных Олешках. Пока известно о трех жертвах, но их количество может увеличиться.

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