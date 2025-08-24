Дело в процедуре одобрения на высоком уровне Министерства обороны США, о которой пока не было объявлено.

Пентагон уже несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России, ограничивая возможности Киева использовать мощное оружие в борьбе с вторжением Москвы. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на словам американских чиновников,

По их словам, процедура одобрения на высоком уровне Министерства обороны США, о которой пока не было объявлено, не позволяет Украине с конца весны запускать американские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS) по целям на территории России.

Отмечается, что как минимум один раз Украина пыталась применить ATACMS по цели на территории России, но получила отказ.

Издание пишет, что Пентагон отказался выдать разрешение на проведение атак, поскольку Белый дом пытался убедить Москву начать мирные переговоры.

Важно, что разрешать подобные удары может только лично министр обороны Пит Хегсет. Это касается ракет ATACMS, а также британско-французских крылатых ракет Storm Shadow, поскольку они получают данные для наведения на цель от США.

Отмечается, что разработал эту процедуру замминистра обороны Элбридж Колби. Он известен тем, что считает противостояние с Китаем на тихоокеанском театре настолько важной задачей, что ради этого можно пожертвовать военными обязательствами США в других регионах мира. В СМИ его также связывали с кратковременной приостановкой поставок Украине в начале июля. В статье сказано:

"Эта политика фактически перечеркнула решение администрации Байдена разрешить Украине наносить удары по российской территории".

Президент Дональд Трамп на этой неделе писал о том, что войну невозможно выиграть, ограничиваясь оборонительными действиями, однако ни к каким практическим последствиям, по словам собеседников газеты, это выступление не привело.

Удары по территории РФ

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" сообщил, что только за последнюю неделю они поразили два российских нефтеперерабатывающих завода и две нефтеперекачивающие станции.

Он подчеркнул, что после удара НПЗ в Новошахтинске Ростовской области пылает уже более 60 часов. По словам "Маляра", его атаковали дроны 14 полка СБС и группы "Граф" СБС.

