Оккупанты все еще продолжают пытаться вернуть Зеленый Гай под свой контроль.

Бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты совместно с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай в Донецкой области. Об этом сообщила ОСГВ "Днепр".

Отмечается, что по состоянию на 23 августа оккупанты продолжают пытаться вернуть Зеленый Гай под свой контроль и оккупировать остальные населенные пункты Донецкой области на этом направлении. Тем не менее украинским военным удается отбивать атаки врага.

"Бок о бок с другими подразделениями Сил обороны Украины наши морские пехотинцы прочно стоят на защите украинского народа и продолжают уничтожать противника", - заявили в ОСГВ "Днепр".

Напомним, что ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что в Донецкой области высокая интенсивность наступления россиян может продолжаться до октября. По его словам, после этого, вероятно, у врага будут проблемы с условиями, при которых ему будет не так удобно поддерживать нынешнюю интенсивность.

Россияне развивают успех в Серебрянском лесничестве - что известно

Ранее аналитики проекта DeepState рассказали, что российские оккупанты развивают успех, пользуясь предыдущими достижениями и проблемами, которые возникли на участке. Они поделились, что в основном работают небольшие группы пехоты, которые просачиваются в глубину территории.

Аналитики проекта отметили, что бывают случаи, когда позиции Сил обороны "имеются только в докладах, а потом враг внезапно оказывается в тылу на позициях дронщиков или уже РЭБовцев".

