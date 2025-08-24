Чего ждать от магнитосферы в конце недели.

24 августа на Земле ожидается спокойная геомагнитная обстановка. По данным SpaceWeatherLive и Meteoagent, в течение дня индекс Kp не превысит значения 3, что говорит об отсутствии магнитных бурь. Магнитосфера останется стабильной, и серьёзных колебаний, способных вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей, не прогнозируется.

Специалисты отмечают, что последние дни активность Солнца была относительно низкой. Несмотря на отдельные вспышки небольшой мощности, выбросы корональной массы не достигли Земли, поэтому 24 августа не ожидается ни слабых, ни умеренных бурь.

Таким образом, воскресенье пройдет в спокойных условиях. Это значит, что рисков для работы спутниковых систем, радиосвязи и самочувствия людей не предвидится.

Магнитные бури - что важно знать?

По шкале NOAA магнитные бури делятся на уровни от G1 до G5. Слабые почти незаметны, тогда как сильные могут вызывать перебои в работе спутников, радиосвязи, GPS и даже электрических сетей. Для ученых такие события - важный объект наблюдений, поскольку они напрямую связаны с космической погодой.

