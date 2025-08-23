Запад уже показал, что его обещания, даже письменные, ничего не стоят. Нужны гаранти в буквальном смысле из металла.

Послевоенные гарантии Украине должны быть убедительными в первую очередь для Кремля. А там не поверят, что британский премьер отправит своих избирателей на Донбасс отражать новое вторжение РФ в Украину. Об этом в авторской статье для The Spectator пишет политический обозреватель, автор книги "Внутренняя история войны Путина в Украине" Оуэн Мэтьюз.

Он отмечает, что в начальный период войны украинская армия при западной материально-технической поддержке смогла отбросить российскую армию с более чем половины территории, котории, захваченной в феврале-мае 2022 года. И хотя это стало выдающимся достижением, Украине все же не хватило сил одержать окончательную победу.

"К этому моменту многие из самых ярых защитников Киева в Европе начинают признавать, что продолжать борьбу не имеет особого военного и политического смысла", - пишет Мэтьюз.

По его мнению, сейчас нужно думать о том, как защитить новые фактические границы Украины после войны, чтобы Россия не возобновила вторжение в будущем. И Мэтьюз крайне скептичен в отношении гарантий "по примеру 5 статьи НАТО", которые с подачи итальянского премьера Джорджи Мелони в последнее время обсуждают британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон.

"Гарантии безопасности, подобные "Статье 5 НАТО" звучат внушительно. Проблема в том, что гарантии безопасности должны быть убедительными, чтобы работать. И поверит ли Путин, что Стармер или Макрон отправят сыновей своих избирателей воевать за Донбасс, если они уже заявили, что их предполагаемые крошечные миротворческие силы будут "поддержаны" американской авиацией?" - риторически вопрошает Мэтьюз.

По мнению аналитика, более реалистичным вариантом выглядит дальнейшее вооружение самой Украины. В частности он считает необходимым создать на деньги Европы мощную сеть противовоздушной обороны из батарей Patriot вдоль всей линии разграничения Украины с Россией.

"Путин больше всего на свете хотел бы, чтобы Европа подтолкнула Украину к борьбе, которая грозит ещё большей потерей территории и независимости. Вопрос, который должны задать себе сегодня друзья Украины: настало ли время выбрать несправедливый мир вместо справедливой, но бесконечной войны", - добавляет автор.

Послевоенные гарантии Украине

Как писал УНИАН, ранее аналитики Bloomberg обратили внимание, что членство в Европейском союзе будет для Украины более надежной гарантией безопасности, нежели членство в НАТО. Все из-за того, что договор о ЕС предусматривает более жесткие требования по взаимной обороне, чем договор о НАТО.

Бывший начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич выразил уверенность, что ни членство в НАТО, ни членство в ЕС не гарантирует Украине больше западной помощи, чем мы получаем сейчас. Поэтому Украина может "продать" Путину отказ от НАТО в обмен на окончание войны и территориальные уступки, считает Кротевич.

