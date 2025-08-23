Британский профессор убежден, что полноценного мирного соглашения между Украиной и РФ не будет.

Россия не согласится на прекращение огня, пока не почувствует, что ситуация складывается не в ее пользу. Поэтому переговоров о мире не будет по крайней мере до следующего года. Такое мнение в интервью "Суспільне" высказал профессор европейских студий в Оксфордском университете Тимоти Гартон Эш.

Комментируя встречу Путина с Трампом на Аляске и следующую встречу Трампа с европейскими лидерами, аналитик констатировал, что, несмотря на все громкие заявления, мир в Украине эти события не приблизили.

"Россия не будет стремиться к миру, пока Путин не почувствует, что начал проигрывать. И наша задача такая же, как и раньше - помочь Украине защитить себя до той степени, чтобы Путин понял: военная и экономическая цена для него становится слишком высокой. Но, боюсь, это произойдет уже в следующем году, не в этом", - сказал профессор Эш.

По мнению аналитика, Путин "просто играет" с Трампом, пользуясь его маникальным стремлением получить Нобелевскую премию мира любой ценой. Гартон Эш не советует искать в действиях Трампа какой-то глубокой стратегии, потому что "ее на самом деле нет".

Что касается перспектив окончания войны, то британский эксперт глубоко убежден, что все закончится некой формой перемирия, а не полноценным мирным соглашением.

"Я готов поспорить: формального мирного соглашения не будет. Не представляю, что какой-то украинский лидер может подписать мир с Владимиром Путиным. Перемирие - да. Как в Корее или в Европе после 1945 года. На настоящее же мирное соглашение могут уйти десятилетия", - сказал Гартон Эш.

Война в Украине: дальнейшие перспективы

Как писал УНИАН, президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнения, что встреча лидеров Украины и России может состояться в ближайшее время. По его мнению, россияне будут продолжать наступление на фронте, пока им это удается.

Британская газета The Telegraph в несколько алармистской статье предупреждает, что очевидный развал мирной стратегии Трампа грозит Украине катастрофой. Пока президент США ухаживает за российским диктатором, украинская оборона трещит по швам, говорится в публикации.

