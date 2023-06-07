Евгений Рыщук предупредил, что количество жертв скорее всего увеличится.

Появилась информация о первых погибших во временно оккупированных Олешках в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. На данный момент известно о трех жертвах.

По словам городского главы Олешков Евгения Рыщука, погибших в результате российского теракта будет больше, ведь многие физически не смогут эвакуироваться.

"Есть у нас уже один человек погибший. В больницу сейчас привезли еще двоих. Я думаю, их будет гораздо больше. Многие люди прикованы к кровати, были безноги, как безногий человек залезет на крышу?", - сообщил Рыщук в комментарии Суспильне.

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Кроме того, он отметил, что россияне к вечеру начали эвакуировать людей с крыш. Чиновник сообщил, что люди собираются в больнице, рядом находится дом культуры и бомбоубежище, но туда никого не запускают.

Подрыв Каховской ГЭС - главные новости

В ночь на 6 июня 2023 года российские военные подорвали Каховскую ГЭС. В результате теракта пострадали десятки населенных пунктов, в том числе и Херсон.

Кроме того, в городе Голая Пристань оккупанты выгоняют жильцов двухэтажных домов и заселяются сами. Ситуация в Козачьи Лагеря еще хуже. Люди оказались в ловушке, потому что захватчики заблокировали все маршруты эвакуации.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован недостаточною реакцией таких международных организаций, как ООН и Красный Крест на положение, в котором оказались украинцы из-за подрыва Каховской ГЭС. По его словам, люди с крыш своих подтопленных домов могут наблюдать проплывающих мимо утопленников.

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