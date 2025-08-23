В Санкт-Петербурге пожаловались на дроновую атаку: остановлена работа аэропорта

В РФ заявили, что ПВО удалось сбить несколько дронов.

Сегодня, 23 августа, Санкт-Петербург и Ленинградская область России подверглись атаке дронов. Из-за угрозы аэропорт Пулково временно приостановил работу, что привело к задержке десятков рейсов.

Северо-Западная транспортная прокуратура РФ сообщила, что проводит надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в Санкт-Петербурге. В ведомстве подтвердили, что в аэропорту Пулково временно ограничены прием и выпуск самолетов. На вылет задержаны 20 рейсов, а на прилет - 19.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга был подавлен один беспилотник. Он заверил, что пострадавших нет.

Видео дня

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что российские силы ПВО уничтожили два дрона в Киришах и Гатчине. Он призвал местных жителей не находится возле промышленных зон и предприятий, а также не посещать общественные места.

В РФ остановился энергоблок на одной из крупных АЭС из-за атаки дронов

Ранее временно отключился энергоблок №7 Нововоронежской атомной электростанции РФ. Причиной стала атака украинских дронов на регион.

Издание The Moscow Times писало что, остановка блока произошла "в штатном режиме". При этом энергоблоки №4, 5 и 6 продолжают работать, а радиационный фон остается в норме.

Губернатор региона Александр Гусев заявил, что один из беспилотников повредил "объект энергетики". В результате без света остались несколько населенных пунктов, а также около двух десятков поездов отстали от графика.

Вас также могут заинтересовать новости: