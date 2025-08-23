Также эта страна готова присоединиться к разминированию Черного моря и украинских территорий.

Турция может отправить своих военных в Украину в случае подписания мирного соглашения для недопущения повторения российской агрессии. Об этом сказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в эфире телемарафона.

Он отметил, что Турция может присоединиться к государствам, которые предоставляют Украине гарантии безопасности.

"Турция одна из более 10 стран, которые уже рассматривают потенциально возможность отправки своих военных в Украину как стабилизирующий фактор предоставления гарантий о неповторении агрессии России в случае заключения мирного соглашения", - отметил Джелял.

По его словам, также эта страна готова присоединиться к разминированию Черного моря и украинских территорий.

"Я только вчера встречался с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, у нас был очень хороший разговор. Турция готова присоединиться уже в ближайшее время к разминированию Черного моря. Мы проговаривали о гражданском разминировании, то есть наших территорий непосредственно", - сказал Джелял.

По его словам, Турция до сих пор остается одной из лучших площадок для будущих переговоров на уровне делегаций и лидеров.

В Турции сделали заявление относительно встречи Зеленского и Путина

Как сообщал УНИАН, в июле 2025 года министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал заявление относительно мирных переговоров Украины и России и возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. В частности, Фидан напомнил, что ближе всего к миру Россия и Украина подошли во время переговоров в Стамбуле.

Он тогда заявил, что якобы Россия готова к третьему раунду переговоров и что ожидается ответ Украины. При этом подчеркивал, что нет никаких препятствий, чтобы президент США Дональд Трамп, Путин, Зеленский и президент Турции провели встречу.

