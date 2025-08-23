В ходе обыска было изъято несколько тонн оборудования на сумму около 2 миллионов евро.

Литовские правоохранители задержали 11 сотрудников компании из Каунаса, включая ее менеджеров и водителей - граждан Молдовы и Болгарии, в рамках операции по пресечению "особо дерзкой схемы обхода международных санкций против России". Об этом пишет Euronews со ссылкой на Уголовную службу Таможенного департамента страны.

По данным следствия, компания разработала сложную теневую схему поставок в РФ водоочистного оборудования, которое проектировалось и изготавливалось из произведенных в ЕС и Китае компонентов и применялось российскими предприятиями нефтяной промышленности. Официально товары каунасской фирмы получала компания из Португалии, но в действительности продукция транспортировалась через Болгарию в Турцию, а оттуда попадала в Россию.

"Каунасская компания, имеющая тесные и постоянные связи с хозяйствующими субъектами, работающими в России, активно участвовала в проектах, реализуемых в России. Один из таких проектов связан с российской группой компаний, входящей в число наиболее динамично развивающихся нефтехимических компаний мира", - говорится в официальном заявлении.

Видео дня

Отмечается, что в ходе обыска было изъято несколько тонн оборудования на сумму около 2 миллионов евро. Также были задержаны два грузовика с вышеупомянутым оборудованием: один в Каунасе, другой - на пути к литовско-польской границе. Третья партия была задержана в Болгарии.

Санкции против РФ

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может рассчитывать на поддержку Европы в противодействии российской агрессии. ЕС продолжит оказывать на Москву дипломатическое и экономическое давление, в частности, вводя санкции.

"Мы будем продолжать усиливать санкции. Мы приняли уже 18 пакетов и мы продвигаем подготовку 19-го пакета. Этот пакет будет принят в раннем сентябре. Мы знаем, что санкции эффективны. Мы уже сделали так, чтобы заблокированные российские активы работали на благо Украины. И продолжим давить на военную экономику России, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - сказала она.

Вас также могут заинтересовать новости: