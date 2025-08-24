Тепер девушка предупреждает других, чтобы они не повторяли ее ошибку.

Популярным видом отдыха являются турне, в рамках которых можно посетить несколько городов или даже стран за одну поездку. Однако, независимо от того, сами вы для себя устроили такой тур, или воспользовались готовым предложением от турагентства, такой вид путешествий имеет существенные недостатки, пишет в статье для Business Insider трэвэл-журналистка Джои Хадден.

"Я сожалею, что провела две недели в Европе, путешествуя по шести разным местам. В следующий раз я выберу качество, а не количество", – пишет она.

По словам девушки, "путешествуя с рюкзаком", она проехала четыре европейские страны, посетив города Берлин, Вена, Венеция, Рим, Милан и Цюрих.

"Мне не хватало времени в каждом городе, поэтому я пожалела, что вместила так много мест в одну поездку. Моя поездка в Европу ощущалась как гонка со временем", – пише Джои.

Журналистка отмечает, что ее турне включало три авиаперелета, 11 поездок на поезде и в общей сложности 60 часов в дороге.

Поскольку это была ее первая большая поездка в Европу, Хадден стремилась увидеть как можно больше. Она была уверена, что одного-двух дней на каждый город ей хватит. Однако на месте выяснилось, что так можно увидеть лишь малую часть достопримечательностей каждого из городов.

"Имея менее 48 часов на осмотр каждого пункта назначения, я смогла посетить только самые главные туристические достопримечательности. Каждый день в каждом городе я проходила мимо замечательных зданий и огромных музеев, которые интриговали меня, и я думала: "В следующий раз", – жалуется путешественница.

Девушка признает, что осмотреть шесть европейских городов за две недели невозможно: нужно посещать меньше городов за одну поездку, чтобы иметь возможность насладиться каждым из них, не торопясь.

