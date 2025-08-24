Христианский символ наконец доказывает, что ряд домов, обнаруженных десятилетия назад, были частью монастыря.

Археологи обнаружили целый гипсовый крест возрастом 1400 лет во время раскопок в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что христианский символ наконец доказывает, что ряд домов, обнаруженных десятилетия назад, были частью монастыря.

"Это очень волнующее время для нас. У нас никогда не было конкретных доказательств того, что [эти дома] были заселены христианами", - сказала Мария Гаевска, археолог Департамента культуры и туризма Абу-Даби.

Интересно, что в 1992 году на острове Сир-Бани-Яс, расположенном в 170 километрах к юго-западу от Абу-Даби, были раскопаны девять небольших домов с внутренними двориками. Неподалеку археологи обнаружили церковь и монастырь, датируемые VII-VIII веками н. э. Однако пока неясно, были ли эти дома связаны с монастырским поселением.

В этом году археологи вернулись на Сир-Бани-Яс для продолжения раскопок. Во дворе одного из домов они обнаружили лепную табличку в форме христианского креста длиной почти 30 сантиметров. Гаевска сказала:

"С этим крестом мы теперь доказали, что эти дома были частью христианского поселения".

По её словам, старшие монахи, вероятно, жили в этих домах, уединяясь и молясь, прежде чем снова собираться в монастыре со своими собратьями.

Согласно заявлению пресс-службы Абу-Даби, Сир-Бани-Яс был лишь одним из мест христианского богослужения в регионе в тот период. Христианство распространилось по всему Персидскому заливу между IV и VI веками, до прихода ислама в VII веке. Мусульмане и христиане жили на Сир-Бани-Ясе до тех пор, пока монастырь не был заброшен в VIII веке.

"Новые раскопки помогают нам лучше понять образ жизни и отношения, связывавшие жителей острова с окружающими регионами", - сказал Хагер Хасан Альменхали, археолог Департамента культуры и туризма Абу-Даби.

