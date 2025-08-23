Во время штурмовых действий и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 российских военных.

Украинские военные пресекли попытку прорыва оккупантов в Донецкой области и не допустили их продвижения в направлении границ Днепропетровской области.

В совместной операции приняли участие подразделения Российского добровольческого корпуса (РДК) и "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки (ГУР) вместе с воинами 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, говорится в сообщении ГУР.

Разведчики отметили, что во время штурмовых действий и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 российских военных.

Видео дня

"Среди них - "знаменосцы", которые должны были снять фейковые новости о "захвате" украинских населенных пунктов, в частности села Андреевка-Клевцово", - говорится в сообщении.

ГУР даже обнародовало видео стремительных пехотных штурмов, работы танковых экипажей, точных ударов дронов и кадры захвата в плен российских военных.

"Разведчики напоминают: появление с оружием и "триколорами" на нашей земле заканчивается одинаково - уничтожением", - подытожили в ГУР.

РДК на войне в Украине

В прошлом месяце командир РДК Денис Никитин рассказал, что на войне против Украины гибнут российские нищие, жители "глубинки" и бывшие зэки - жители больших городов не хотят идти на войну. Он поделился, что из Москвы, Казани или Санкт-Петербурга еще не видел ни одного пленного.

Также тогда он отмечал, что россияне могут еще долго терпеть войну, но при одном условии - если они будут видеть, что их армия побеждает.

Вас также могут заинтересовать новости: