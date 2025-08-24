Некоторые украинцы получат выплаты на День Независимости от государства.

Украинцы долгие годы добавились независимости для своего государства. В этом году мы отметим ее провозглашение в 34-ый раз.

Какого числа День Независимости Украины и как его будут отмечать в этом году - далее в материале.

Когда День Независимости Украины

Ежегодно мы отмечаем 24 августа День Независимости Украины. О создании своего государства украинцы огласили в 1918 году. Это было указано в IV Универсале, выданном Центральной Радой УНР.

В августе 1990-го депутаты парламента УССР приняли декларацию о государственном суверенитете своего государства, но это был еще не конец пути.

Спустя год, 24 августа, Верховный совет созвал внеочередное, чрезвычайное заседание, на котором наконец было принято постановление о независимости.

Уже в декабре был проведен всеукраинский референдум. Тогда большинство граждан подтвердили - они хотят жить в своем независимом государстве.

Как празднуют День Независимости Украины

До полномасштабного вторжения и введения военного положения День Независимости Украины всегда праздновали с большим размахом. Устраивали концерты, народные гуляния, ярмарки и другие массовые мероприятия.

Однако в условиях регулярных обстрелов скопления людей очень опасны, а потому никаких официальных празднований не планируется. По случаю такого важного дня каждый может надеть вышиванку и устроить свой небольшой праздник. Также стоит сходить на какую-то интересную тематическую экскурсию в музей.

Хорошим вариантом будет сделать пожертвования в пользу Вооруженных сил, которые каждый час каждого дня отстаивают свободу и независимость нашего государства.

Выплаты на День Независимости Украины

Некоторые категории граждан на День Независимости Украины могут получить выплаты. Так, участникам боевых действий выплатят по тысяче гривень, а если у защитника есть особые заслуги перед страной, то - 3 100 гривень.

Также положены выплаты тем, кто получил инвалидность из-за войны:

за первую группу - 3 100 гривень;

вторую - 2 900 гривень;

третью - 2700 гривень.

Члены семьи погибших военных со статусом Защитника Украины получат по 650 гривень. Столько же получат супруги украинцев, которые принимали участие в боевых действиях, были жертвами преследования нацистов, имея статус инвалида, если не были во втором браке.

Тысячу гривень финансовой поддержки выплатят украинцам, которые:

пострадали во время Революции Достоинства;

удерживались или родились в гетто/концлагерях.

Кроме того, по 650 гривень получат члены семьи ветеранов, которые сейчас признаны умершими или считаются таковыми.

450 гривень выплатят нашим согражданам, которые воевали с национал-социалистическим режимом, прошли гетто, концлагеря или были задействованы в принудительных работах. Столько же денег предоставят детям партизанов и тех, кто вел подпольную деятельность.

