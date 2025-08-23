Пафосный визит группы европейских лидеров в Вашингтон подтвердил, что Европа до сих пор ведет себя как слабак.

Визит группы европейских лидеров в Вашингтон, который должен был засвидетельствовать их единодушную поддержку Украины, на самом деле продемонстрировал "стратегическую слабость Европы". Об этом пишет Bild со ссылкой на аналитиков.

Издание констатирует, что ни встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске, ни последовавший за ней визит Владимира Зеленского и группы других европейских лидеров в Вашингтон не принесли заметного прогресса в окончании войны.

Вопреки всем громким заявлениям, как не было, так и до сих пор нет ни перемирия на фронте, ни конкретных договоренностей о встрече лидеров России и Украины, ни гарантий безопасности для Киева. Боевые действия продолжаются, а Москва в лице министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова повторяет старые требования о разоружении Украины и недопуске иностранных войск на ее территорию.

Видео дня

"Европейцы тратят много времени, ресурсов и энергии на бесполезную фальшивую дипломатию, поскольку Уиткофф и Трамп, как известно, постоянно неверно трактуют слова Путина. Последние несколько дней показали, что европейцам было бы лучше вложить свои ресурсы и время в то, чтобы самим оказывать давление на Путина", — заявил в разговоре с Bild старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

С ним в целом согласен и глава берлинского аналитического центра European Resilience Initiative Center Сергей Сумлённый, который считает визит европейцев в Белый дом "признаком стратегической слабости Европы".

"Вместо того, чтобы продемонстрировать силу, ведущие европейские политики дали понять, что мы по-прежнему ожидаем от США сохранения их прежней ключевой роли", — отметил он.

Визит европейцев в Вашингтон

Как писал УНИАН, в середине августа в Белом доме состоялась чрезвычайная встреча, на которой собрались президент Владимир Зеленский, руководители Европейского Союза и НАТО, а также лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии и Финляндии. Мероприятие было организовано после недавней встречи на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая вызвала обеспокоенность у Европы.

Европейские лидеры выступили единым фронтом, настаивая на четких гарантиях безопасности для Украины, похожих на статью 5 НАТО, и отвергая любые договоренности за спиной Киева. Встреча прошла в дружелюбном тоне. Трамп выразил готовность поддержать мирный план и приобщиться к гарантиям безопасности, хотя точные обязательства оставались размытыми.

Также именно в ходе визита европейцев в Вашингтон Трамп снова связался с Путиным по телефону и якобы получил от него согласие на встречу с Зеленским. Однако в последующие дни Россия начала явно увиливать от организации такой встречи и даже отрицать, что давала такие обещания.

Вас также могут заинтересовать новости: