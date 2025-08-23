Здесь легко найти премиальные функции, такие как защита от пыли и воды, отличные камеры, большие батареи и запоминающийся дизайн.

Редакторы авторитетного портала Android Central выбрали лучшие смартфоны среднего уровня, которые выделяются на фоне конкурентов. У них получился небольшой список из пяти моделей – все в пределах 400 долларов (~15 000 грн).

В материале говорится, что 400 долларов – оптимальный бюджет при покупке Android-телефона в 2025 году. Здесь легко найти премиальные функции, такие как защита от пыли и воды, поддержка 5G, отличные камеры, большие батареи и запоминающийся дизайн. Производители также удвоили поддержку ПО, предлагая почти тот же уровень, что и флагманские телефоны.

CMF Phone 2 Pro – лучший в целом. Этот смартфон представляет собой превосходное сочетание яркого дисплея, высокой производительности, надежной батареи и дизайна, который вы можете модернизировать дома. Фотовозможности – лучшие в классе, а Nothing OS лучше других оболочек Android.

Видео дня

Samsung Galaxy A36 5G – лучшее программное обеспечение. Один из самых сбалансированных смартфонов бренда, который оснащен большим AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и классом защиты IP67. Но больше всего радует 6-летняя поддержка обновлениями, которую не могут предложить конкуренты.

Moto G Power 2025 – лучшее соотношение цены-качества. Смартфон предоставляет доступ к удивительно прочной сборке с самым высоким показателем защиты IP69, мощной батарее и беспроводной зарядке, запрашивая за это не более $300.

Moto G Stylus 2025 – Samsung Galaxy Ultra "для бедных". Это устройство – бюджетный способ получить доступ к функциональному стилусу для записи заметок и точного взаимодействия с экраном. Дисплей у Moto G Stylus может достигать пиковой яркости 3 000 нит, как у флагманов.

Galaxy A16 5G – лучшая автономность. Здесь 90-герцовый Super AMOLED, дисплей, энергоэффективный чипсет MediaTek Dimensity 6300 и батареz емкостью 5000 мАч. Рассмотрите этот вариант, если время работы от одной зарядки является вашей основной заботой, и вы предпочитаете сэкономить деньги, чем получить больше функций.

Если бюджет поменьше, обозреватели называли лучшие смартфоны стоимостью до 8000 грн. Все чаще в бюджетных смартфонах можно найти повышенную герцовку, надежные камеры для фото и видео, а также длительную поддержку обновлениями.

Ранее на этой неделе Samsung выпустила свой самый дешевый смартфон 2025 года. При этом компания обещает шесть лет обновлений ПО – это лучший показатель в сегменте до $100.

Вас также могут заинтересовать новости: