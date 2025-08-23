Кубилюс утверждает, что некоторые страны уже указывают, что используют займы для Украины, но "пока четких цифр мы нет".

Сейчас есть больше оптимизма относительно использования европейскими странами нового инструмента займов в 150 миллиардов евро для инвестиций в украинскую оборонную промышленность. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"Довольно скоро мы объявим, сколько стран-членов ЕС делают запрос на эти кредиты из фонда на 150 миллиардов. Мы видим довольно большой интерес. И позже, возможно, в ноябре, мы объявим, сколько из этих займов используют для Украины", - заявил он.

Кубилюс утверждает, что некоторые страны уже указывают, что используют займы для Украины, но "пока четких цифр мы нет".

Издание напоминает, что ранее чиновник призывал страны инвестировать в украинскую оборонку и выражал обеспокоенность, что не слышал намерений брать кредиты именно для закупок в Украине. Еврокомиссар сказал:

"Сейчас я значительно более оптимистичен".

При этом Кубилюс пока не готов пока комментировать, готовы ли страны ЕС профинансировать закупку американского оружия на 90 миллиардов долларов, как об этом после переговоров в Вашингтоне заявлял президент Владимир Зеленский.

"Я вижу значительно больше сильных и объединенных действий со стороны ЕС вместе с американцами", - сказал он.

По его словам, европейская оборонная индустрия имеет больший интерес в украинской оборонной промышленности, чем наоборот.

"Украинская оборонная индустрия выдающаяся своими достижениями. И, думаю, многие европейские страны, бизнес-индустрии имеют немало интереса усилить свою интеграцию", - сказал Кубилюс.

Производство оружия в Украине

Украинский дальнобойный дрон FP-1 производится в темпе 3000 единиц в месяц, а объемы производства в РФ "Шахедов", по данным разведки, составляют около 100 единиц в сутки. К тому же, отмечали эксперты, FP-1 - это не единственный украинский дальнобойный дрон.

