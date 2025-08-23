Последняя модель Pixel Table вышла в 2023 году, но новые поколения так и не появились

У поискового гиганта Google весьма сложные отношения с рынком планшетов, и вот теперь он снова решил с него уйти. Возможно, в этот раз навсегда.

Со ссылкой на руководителей Google, в Bloomberg сообщили, что компания прекращает разработку Pixel Tablet. Последняя модель вышла в 2023 году, но новые поколения так и не появились.

В компании банально не видят перспектив развития категории планшетов в обозримом будущем. Вдобавок в Google отметили, что "не представляют себе сценария, при котором пользователи будут носить с собой что-то еще, кроме телефона".

Меж тем аналитики отмечают, что рынок планшетов вновь активно растет: в первом квартале 2025 их продажи увеличились на 8,5%. Лидерство в секторе удерживает Apple: на модели iPad приходится доля 37,3%. Samsung занимает второе место с долей 18%, Xiaomi замыкает третью строчку (8,3%).

Эксперты отмечают, что слабая оптимизация Android для больших экранов и ориентация на топовые устройства могла повлиять на неудачи Google в этой категории.

Ранее в этом году Xiaomi выпустила один из лучших планшетов по соотношению цена-качество. При цене около 200 евро покупатели получают экран 2,5K с поддержкой стилуса, батарею 9000 мАч и последнюю версию Android.

УНИАН рассказывал как предотвратить быструю разрядку батареи iPad. Есть шесть шагов, которые позволят вашему планшету проработать значительно дольше без подзарядки.

