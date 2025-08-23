Этот новый этап повлияет на долгие годы вперед.

Иногда каждому хочется вернуться в прошлое и что-то изменить, но время не повернешь назад. Однако один знак Зодиака, по словам астрологов, в ближайшее время действительно получит возможность начать с чистого листа, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Это не сказка про Золушку, где все меняется по волшебству, но если этот знак ищет новые перспективы - они окажутся совсем рядом. От воплощения давней мечты до карьерных прорывов: при правильном подходе можно получить все, о чем давно думалось.

Речь идет о знаке Дева. Астролог Эван Натаниэль Грим отметил, что Деву ждет уникальный период: в течение следующего месяца в ее знаке произойдут сразу два новолуния, что бывает крайне редко. По его словам, это станет толчком к глубокому переосмыслению и поможет Девам развернуть свою жизнь в совершенно ином направлении.

После месяцев стагнации появится шанс на перемены и обретение изобилия. Этот новый этап, как отмечают специалисты, повлияет на долгие годы вперед. Поэтому для Дев, которые давно задумывались о смене имиджа, работы или сферы деятельности, сейчас самое время решиться.

Новолуние в астрологии - символ обновления, своего рода кнопка перезагрузки. Но в случае Девы все особенно мощно: два новолуния подряд плюс одно из них совпадает с затмением, что усиливает трансформационный эффект.

Хотя влияние почувствуют все знаки, именно Дева ощутит его максимально. Грим подчеркнул, что для тех, кто недоволен нынешним положением дел, это время - шанс реально все изменить. Даже если глобальные перемены не нужны, энергия периода позволит обновить пространство, наладить быт и наполниться силами для новых целей.

Астролог Алекси Джиджи добавила, что Девам стоит уделить внимание не только большим проектам, но и мелочам в повседневности - именно через привычки и рутину можно выйти на качественно новый уровень.

Полное лунное затмение 7 сентября станет эмоциональной проверкой, заставив отпустить то, что мешает двигаться дальше. По словам Грима, кардинальные перемены могут быть не сразу заметны. Но уже к 21 сентября Дева почувствует, что все препятствия ушли, и появится ясное понимание, куда двигаться дальше.

