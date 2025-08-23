Учтите это, планируя отдых за границей.

Международные путешествия всегда приносят новые впечатления и новые знания. И не всегда приятные. Иногда, находясь за границей, вы осознаете, что привычные в вашей стране вещи в других странах работают совсем иначе, если вообще легальны.

Американский юрист и соучредитель Travel Insighter Майкл Суд рассказал изданию Fodors о 12 случаях за границей, когда он был удивлен необходимостью платить за то, что в США является бесплатным. УНИАН отобрал из них 7 вещей, которые могут стать сюрпризом и для украинских туристов:

Плата за обслуживание в кафе . В США, как и в Украине, цена чашки кофе, рожка мороженого или сэндвича обычно одинакова, независимо от того, садитесь вы за столик или заказываете на вынос. Лишь некоторые заведения предлагают скидки, если вы забираете блюдо с собой; да и то почти всегда это касается только предварительных заказов. Однако в некоторых странах, например в Японии и Италии, вам всегда придется заплатить больше, если вы хотите поесть за столиком, а не взять еду с собой. Платные туалеты Американского туриста весьма удивило, что во многих странах мира, в том числе и в Европе, общественные туалеты являются платными. Украинцев этим не удивишь. А вот что может удивить и нас - это платные туалеты при кафе или автозаправках. У нас закон обязывает подобные заведения бесплатно предоставлять своим клиентам доступ к туалету. Но такие законы действуют не везде. Отдельная плата за приправы. Американцы и украинцы привыкли, что в кафе дополнительные соль, перец или кетчуп к своему блюду можно попросить бесплатно. Но есть страны, где за это требуют дополнительной платы. Например, в Чехии, Словакии, Венгрии и Австралии. Плата за клиента, а не за блюдо . В некоторых странах, таких как Италия и Япония, не одобряется, когда кто-то заказывает одно блюдо на двоих. Поэтому некоторые кафе и рестораны там прямо требуют, чтобы каждый гость заказывал себе отдельное блюдо, даже если речь идет о дешевом фастфуде или сетовых блюдах, таких как мясная/фруктовая нарезка или суши-сет. Дополнительная плата с иностранцев . В некоторых странах, таких как Индия и Кения, билеты в музеи или другие заведения с предоплатой за вход стоят дороже для иностранцев. Причем вполне официально. В последнее время в некоторых городах Европы, включая Барселону, Париж и Амстердам, тоже начали вводить дополнительный туристический налог для иностранцев за проживание в отелях. Пешеходные тропы могут быть платными . В некоторых странах берут плату с туристов просто за то, что они гуляют пешком по определенной территории, как правило, природными парками, или просто красивыми местами. Такое есть в Коста-Рике и кое-где в Португалии. Отдельная плата за постельное белье . Некоторые частные дома и хостелы в таких странах, как Исландия, Франция, Финляндия и Швеция, взимают дополнительную плату за постельное белье.

