"Умение расположить к себе" на украинский язык не переводится дословно.

Казалось бы, такая простая фраза, как "расположить к себе", многих заводит в тупик, когда ее надо сказать на украинском. Некоторые пытаются перевести как "розположити до себе", но такого выражения в родном языке нет. Мы спросили у языковеда, как будет "расположить" на украинском языке.

"Располагать к себе" - перевод на украинский

Доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима советует обратиться к "Русско-украинскому словарю устойчивых выражений". Его авторы предлагают переводить фразеологизм "расположить к себе" так:

привертати, привернути до себе;

прихиляти, прихилити кого-небудь до себе.

Известные украинские филологи Агафангел Крымский и Сергей Ефремов в "Русско-украинском академическом словаре 1924-1933 годов" слово "расположение" - например, во фразе "питать расположение к кому/чему-то" - советуют переводить как "любити, полюбляти, залюблювати когось/щось".

Поэтому в украинском языке проявляют благосклонность, именно "привертаючи" или "прихиляючи" кого-то к себе, или "люблять" и "полюбляють" кого-то или что-то.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как будет выражение "Не мытьем, так катаньем" на украинском - оказывается, у нас так не говорят.

справка Олеся Сулима Языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка. В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика. Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины. Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.

