Арктические ледники сейчас тают вдвое медленнее, чем в среднем за последние 45 лет.

Таяние ледников, особенно в Арктике, стало одним из самых тревожных проявлений глобального потепления. Однако в последнее время ученые фиксируют замедление темпов таяния, пишет The Washington Post.

По словам ученых, в последние годы арктический морской лед сокращался по меньшей мере вдвое более медленными темпами, чем в целом с начала наблюдений, которые ведутся с 1979 года. По мнению ученых, это не долгосрочная тенденция, а лишь проявление цикличности климатических процессов.

Марк Ингленд, ведущий автор исследования, которое смоделировало ситуацию с арктическими ледниками, считает, что в последние годы природные циклы планеты сложились так, что совокупно поспособствовали созданию более прохладных вод вокруг Арктики. "Это не какое-то редкое событие. Это то, чего следует ожидать в процессе развития климатической системы", - сказал Ингленд.

Команда исследователей считает, что текущее замедление темпов таяния ледников продлится еще пять лет (вероятность 50%) или 10 лет (вероятность 25%).

Ученые отмечают, что это не следует воспринимать как разворот общей тенденции к глобальному потеплению. Многочисленные показатели свидетельствуют, что планета продолжает нагреваться. Если бы этого не было, то арктические ледники начали бы увеличивать массу, а не просто замедлили темпы таяния.

"Если посмотреть на глобальные температуры, они точно не замедляются. Сейчас дебаты касаются того, не ускоряются ли они", - сказал Ингленд.

Глобальное потепление: последние новости

Как писал УНИАН, один из крупнейших в Италии ледник Вентина сократился настолько, что геологи больше не могут проводить на нем измерения методами, которые использовали последние 130 лет.

Также мы рассказывали, что летняя жара с годами становится привычным явлением даже для Скандинавии. В этом году в Финляндии температура выше +30 градусов наблюдалась в течение 22 дней. А в Швеции в течение 10 суток фиксировали так называемые "тропические ночи" - когда температура воздуха не опускалась ниже +20 градусов.

