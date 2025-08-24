Динозавра назвали в честь британской яхтсменки, которая установила рекорд по самому быстрому одиночному кругосветному плаванию без остановок.

Ученые обнаружили новый вид динозавра, который выделялся необычным "парусом" вдоль спины и хвоста. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что новый вид динозавра принадлежал к семейству игуанодонтов. Его окаменелости были найдены на острове Уайт, Англия. Этот вид идентифицировал аспирант Портсмутского университета и Музея естественной истории Джереми Локвуд.

Этот вид динозавра назвали Istiorachis macaruthurae, где первое слово означает "парусный позвоночник", а второе слово указывает на фамилию британской яхтсменки Эллен Макартур, которая в 2005 году установила мировой рекорд по самому быстрому одиночному кругосветному плаванию без остановок.

Видео дня

В своем исследовании Локвуд поделился, что скелет динозавра не был полным, из-за чего анализ окаменелостей оказался непростой задачей. Считалось, что это просто еще один экземпляр одного из существующих видов, но у этого были особенно длинные нервные отростки, что было очень необычно.

Локвуд рассказал, что этот динозавр, вероятно, имел выраженную парусную структуру вдоль спины.

"Эволюция иногда, кажется, предпочитает экстравагантное практичному. Хотя точное назначение таких особенностей долгое время было предметом споров - теории варьировались от регуляции тепла тела до накопления жира - исследователи считают, что наиболее вероятным объяснением в данном случае является визуальная сигнализация, возможно, как часть сексуального поведения, и это обычно связано с половым отбором", - заявил ученый.

Ученые нашли динозавра, который умел щебетать, как птица

Ранее в Китае палеонтологи обнаружили новый вид травоядных динозавров, которые не рычали, а издавали звуки, больше похожи на птичьи. Этот вид получил название Pulaosaurus qinglong в честь мифического китайского дракона.

Примечательно, что это всего лишь второй динозавр, у которого были найдены окаменелые кости гортани.

Вас также могут заинтересовать новости: