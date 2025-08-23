Разногласия возникли по поводу оценки ущерба, нанесенного ударами США по ядерных объяктах Ирана. Хегсет своего подчиненного защищать не стал.

Министр обороны США Пит Хегсет уволил главу управления военной разведки, генерал-лейтенанта Джеффри Круза и отстранил от должности еще двух высокопоставленных военных.

Хотя причина увольнения официально не называется, но, как указали американские СМИ, это произошло после того, как администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала доклад управления Круза о последствиях ударов по Ирану, передает Би-би-си.

В докладе говорилось, что на самом деле американские удары отбросили иранскую ядерную программу лишь на несколько месяцев назад. Такая оценка разозлила Трампа.

Белый дом назвал удары по Ирану полной победой, а выводы в докладе управления Пентагона "полностью ошибочными". Сам Хегсет принял позицию Трампа, а не подконтрольного ему ведомства. Он заявил, что мол доклад был подготовлен на основе "разведывательной информации низкого уровня".

Кроме того, Reuters со ссылкой на источник сообщил, что Хегсет также уволил начальника резерва ВМС США и главу Командования специальных операций ВМС.

Издание отметило, что Трамп уволил целый ряд чиновников, чьи взгляды отличались от его собственных. В частности, в июле президент уволил комиссара Федерального бюро трудовой статистики Эрику Макэнтарфер после того, как ее отчет показал замедление роста занятости.

В апреле Трамп уволил генерала Тимоти Хо с поста директора Агентства нацбезопасности, а также более десятка сотрудников Совета национальной безопасности Белого дома.

Со своей стороны глава Пентагона Пит Хегсет с момента вступления в должность также уволил шесть генералов и адмиралов, критиковавших Белый дом.

Кадровые решения Трампа

Вчера ФБР обыскало дом экс-советника, а ныне ярого критика Трампа Джона Болтона. Что искали, не уточнялось. Но обыск звязывали с тем, что вот уже 6 лет Болтон открыто критикует Трампа, особенно в отношении его подхода к России.

А ранее генеральный прокурор Нью-Йорк также столкнулась с расследованием после того, как проверяла факты мошенничества в окружении президента.

