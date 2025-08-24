Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын провел траурную церемонию по военным, которые были ликвидированы в ходе войны РФ против Украины.
Государственное агентство KCNA даже обнародовало снимки, на которых видно, как диктатор публично почитает солдат, которых сам же и отправил воевать против Украины.
Как пишет издание Bild, это первое открытое подтверждение того, что северокорейские солдаты воюют на стороне РФ и были ликвидированы в Украине.
По словам немецкого эксперта по Корее Фредерика Шпора, публикация таких фотографий показывает, что официальный Пхеньян уже не скрывает своего участия в войне против Украины.
"Такие кадры призваны узаконить участие в российской агрессии и подготовить население к новым жертвам", - сказал он немецкому изданию.
По оценкам украинской и южнокорейской разведки, Ким Чен Ын отправил воевать против Украины до 14 тыс. своих солдат. При этом западные СМИ пишут, что в ближайшее время он может направить в РФ еще до 30 тыс. солдат.
В связи с этим Bild напомнил, что буквально в прошлом месяце Ким Чен Ын заявлял о "безусловной" поддержке Кремля на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Диктатор сказал тогда, что "во всех стратегических вопросах разделяет позицию Москвы" и будет поддерживать любые ее действия против Украины.
Северокорейские солдаты на войне против Украины
О том что северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправил своих солдат воевать против Украины стало известно в октябре 2024 года. В КНДР сначала никак не комментировали эти данные. Однако позже скрывать это оказалось бесполезно.
15 августа российский диктатор Владимир Путин отправил письмо своему северокорейскому коллеге в котором назвал "героическим" участие северокорейских солдат в войне против Украины.