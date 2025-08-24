Продолжая просмотр, вы подтверждаете, что вам исполнился 21 год.

Содержимое этой страницы предназначено только для лиц, достигших 21 года.

Немецкий эксперт по КНДР Фредерик Шпор подчеркнул, что публикация таких снимков показывает, что официальный Пхеньян уже не скрывает, что воюет на стороне РФ.

Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын провел траурную церемонию по военным, которые были ликвидированы в ходе войны РФ против Украины.

Государственное агентство KCNA даже обнародовало снимки, на которых видно, как диктатор публично почитает солдат, которых сам же и отправил воевать против Украины.

Как пишет издание Bild, это первое открытое подтверждение того, что северокорейские солдаты воюют на стороне РФ и были ликвидированы в Украине.

Видео дня

По словам немецкого эксперта по Корее Фредерика Шпора, публикация таких фотографий показывает, что официальный Пхеньян уже не скрывает своего участия в войне против Украины.

"Такие кадры призваны узаконить участие в российской агрессии и подготовить население к новым жертвам", - сказал он немецкому изданию.

По оценкам украинской и южнокорейской разведки, Ким Чен Ын отправил воевать против Украины до 14 тыс. своих солдат. При этом западные СМИ пишут, что в ближайшее время он может направить в РФ еще до 30 тыс. солдат.

В связи с этим Bild напомнил, что буквально в прошлом месяце Ким Чен Ын заявлял о "безусловной" поддержке Кремля на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Диктатор сказал тогда, что "во всех стратегических вопросах разделяет позицию Москвы" и будет поддерживать любые ее действия против Украины.

Северокорейские солдаты на войне против Украины

О том что северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправил своих солдат воевать против Украины стало известно в октябре 2024 года. В КНДР сначала никак не комментировали эти данные. Однако позже скрывать это оказалось бесполезно.

15 августа российский диктатор Владимир Путин отправил письмо своему северокорейскому коллеге в котором назвал "героическим" участие северокорейских солдат в войне против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: