По словам Мерца, в последние три недели Германия и ЕС предприняли больше дипломатических усилий, чем когда-либо.

Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил прогресс в мирном урегулировании российско-украинской войны всего в 2%. Такое мнение он высказал на съезде отделения Христианско-демократического союза в Оснабрюке, пишет TRT Global.

"Мы сделали первые шаги. Но я скажу образно: мы находимся на дистанции в десять километров и, возможно, прошли первые двести метров. В любом случае, мы движемся в правильном направлении", - сказал он.

По словам Мерца, в последние три недели Германия и весь Европейский Союз предприняли больше дипломатических усилий, чем когда-либо.

Видео дня

"Пусть сегодня никто больше не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия", - подчеркнул он.

Канцлер Германии отметил, что задача по урегулированию войны в течение ближайших месяцев остается очень сложной, особенно учитывая позицию российского диктатора Владимира Путина.

Мерц спрогнозировал, когда состоится встреча Зеленского и Путина

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча украинского президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться уже до конца августа. Он отметил, что президент США уже договорился об этом с главой Кремля.

При этом Мерц добавил, что место встречи пока не определено. Он подчеркнул, что такой саммит необходимо хорошо подготовить.

Вас также могут заинтересовать новости: