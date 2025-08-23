Россияне учат детей 8-летнего возраста бросать гранаты, - репортаж Reuters из спецлагеря

В военных лагерях малолетних российских детей учат стрелять и готовят к диверсиям.

В российских регионах проводят военные лагеря для детей и подростков, где их учат стрелять и преодолевать природные препятствия. Там дают оружие даже детям в возрасте от 8 лет. В одном из таких лагерей в Ростовской области побывали журналисты Reuters.

Они свидетельствуют, что детей там несколько десятков - по меньшей мере 83 ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Все дети участвовали в "марш-броске" по берегу реки. Они были одеты в камуфляжную форму, имели муляжи оружия. Некоторым выдали настоящее оружие.

8-летний участник лагеря рассказал журналистам, что участвовал в стрельбах по манекенам и бросал гранаты. Один из старших ребят рассказал, что будет военным.

Видео дня

За ними присматривали военные инструкторы, которые принимали участие в войне против Украины. Один из них привел в лагерь собственную дочь.

Reuters отмечает, что Россию охватила широкая тенденция, в рамках которой даже малых детей готовят к будущей военной службе. Власти называют это "привитием здорового патриотизма".

Издание приводит комментарий независимой организации по защите прав детей "Ne Norma", в которой утверждают, что обучение детей армейским методам и обучение их в школе обращению с оружием и созданию военных дронов является формой индоктринации и пропаганды.

Как Россия милитаризирует детей на оккупированных территориях Украины

Напомним, что в начале этого учебного года российская оккупационная администрация планирует ввести должность по так называемому "воспитанию" детей в школах захваченной Херсонской области. В Украине объяснили, что россияне пытаются еще больше контролировать детей и учителей.

Также известно, что россияне призывают в ряды своей армии детей с оккупированных территорий, которым исполнилось 18 лет. До этого дети проходят через "лагеря перевоспитания". Там их заставляют петь гимн страны-агрессора и учат обращаться с оружием.

Из-за внедрения программы массового похищения украинских детей Международный уголовный суд признал российского диктатора Владимира Путина преступником и выдал ордер на его арест.

Вас также могут заинтересовать новости: