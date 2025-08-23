Терпеть жажду вредно.

Исследования свидетельствуют, что частое обезвоживание может увеличить риск развития повышенного артериального давления, пишет EatingWell. Научные данные показывают, что от 17% до 28% пожилых людей страдают от обезвоживания. Пожилые люди также подвержены более высокому риску развития высокого кровяного давления (гипертонии), риск которого увеличивается с возрастом.

Одно исследование показало, что высокий уровень натрия в крови из-за частого обезвоживания может увеличить риск сердечной недостаточности на 39%. А по данным Американской кардиологической ассоциации, высокое артериальное давление является одной из наиболее частых причин сердечной недостаточности.

Другое исследование подтверждает эти выводы. Оно показывает, что у людей с повышенным содержанием натрия в крови риск гипертонии на 13–29% выше, а риск сердечной недостаточности — на 20%.

Как связано обезвоживание с артериальным давлением

На ранних стадиях обезвоживания объём крови (количество крови, циркулирующей в организме) уменьшается. Это связано с тем, что вода составляет более половины объёма вашей крови. Уменьшение объёма крови также приводит к повышению концентрации натрия в крови.

Организм выполняет две функции, когда ощущает изменения объёма крови и уровня натрия. Во-первых, он вызывает жажду в надежде, что вы будете нуждаться в воде, и, во-вторых, запускает секрецию антидиуретического гормона (АДГ). Повышение уровня АДГ побуждает почки временно удерживать воду, чтобы предотвратить потерю жидкости (например, при мочеиспускании) и предотвратить дальнейшее повышение концентрации натрия. Он также сужает кровеносные сосуды, что вызывает временное повышение артериального давления. Поскольку объём крови низкий, это повышение давления необходимо для циркуляции крови. После начала процесса регидратации уровень АДГ медленно снижается, и давление возвращается к прежнему уровню.

Способы поддержания водного баланса

Вода: Чтобы поддерживать водный баланс, женщинам следует выпивать 11,5 стакана воды в день, а мужчинам — 15,5 стакана.

Еда: Ягоды, арбуз, апельсины, огурцы, болгарский перец и сельдерей — все это продукты, богатые жидкостью, которые помогут вам достичь вашей цели по гидратации.

Напитки с электролитами: Если вы хотите разнообразить свой рацион, вам стоит обратить внимание на кокосовую воду. Она содержит калий, натрий, магний и кальций — все необходимые минералы и электролиты.

