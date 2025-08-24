Эксперт считает, что в День Независимости Украины не стоит ожидать резких изменений курса.

Уходящая неделю на валютном рынке Украины была довольно-таки позитивной для гривни. При этом владельцы обменников оперативно будут реагировать на изменения в паре доллар/евро на мировом рынке.

Аналитик Алексей Козырев считает, что в воскресенье, 24 августа, когда украинцы будут отмечать День Независимости, курс доллара будет находиться в пределах - прием 41,10-41,30 грн и продажа 41,35-41,65 грн.

При этом, согласно его прогнозу, курс евро сегодня будет находиться в достаточно широких границах - прием 47,80-48,10 грн и продажа 48,15-48,70 грн. По словам аналитика, такой коридор покупки и продажи по евро связан с различными вариантами развития событий вокруг европейской валюты.

Видео дня

"Чтобы не рисковать, большинство владельцев крупных сетей валютообмена будет внимательно следить за поведением пары евро/доллар на мировых рынках и при существенных изменениях быстро менять свои ценники по евровалюте. При этом сам спред между покупкой и продажей евровалюты оставлять в пределах достаточно скромных по украинским понятиям 15−25 копеек на евро", - подытожил эксперт.

НБУ установил на понедельник, 25 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 47,91 гривни за один евро.

Вас также могут заинтересовать новости: