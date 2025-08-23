Издание пишет, что таким образом Трамп продемонстрировал готовность к показательному преследованию оппонентов.

Газета Wall Street Journal раскритиковала обыск дома бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Издание назвало обыск частью "кампании мести" президента США.

Хотя правоохранительные органы США заявили, что расследование в отношении Болтона касаются секретных документов, хранящихся в его доме в штате Мэриленд, издание WSJ утверждает, что расследование является политической местью.

"Трудно рассматривать этот рейд как нечто иное, чем мстительный жест. Болтон потерял благосклонность Трампа еще во время первого президентского срока. Затем он написал книгу о своем опыте в Белом доме, пока Трамп еще был президентом. Трамп пытался, но не смог заблокировать публикацию", - говорится в статье.

Издание напомнило, что после выхода книги Болтона в 2020 году Трамп публично обвинил его в разглашении секретной информации. Однако, газета пишет, что книга прошла тщательную предпубликационную проверку в Белом доме на наличие секретных материалов.

Издание также пишет, что Трамп "жаждет крови". В частности, напоминает, что были и ниши удары по Болтону: в январе по решению Трампа уволили охрану его экс-советника.

В статье WSJ утверждается, что настоящим мотивом расследования федерального правительства является постоянная критика решений Трампа со стороны Болтона.

"Маловероятно, что Болтон нарушил законы о национальных тайнах. Он точно не делился ни одним из них с нами в течение нашего длительного сотрудничества с ним. Но, возможно, Трамп намерен сделать сам процесс наказанием. Даже если в итоге не будет выдвинуто уголовное обвинение", - говорится в статье.

Издание отмечает, что теперь Болтон должен оплачивать юридическую помощь, а его семья должна терпеть тревогу, связанную с пребыванием под давлением федерального правительства.

Обыск ФБР в доме Болтона

Как писал УНИАН, в пятницу агенты ФБР провели обыск в доме Болтона после того, как он ушел на работу. Они конфисковали телефон его жены, который был на виду, а не при ней.

Кто такой Джон Болтон

Во время первого срока президентства Дональда Трампа, с 2018 до 2019 года Болтон занимал должность советника президента по национальной безопасности. Но был уволен, и с тех пор стал открыто критиковать Трампа.

Особенно открыто он говорит о подходе Трампа к РФ. Болтон часто критикует усилия Трампа в сфере внешней дипломатии. Например, утверждает, что Трамп является пешкой в руках российского диктатора Владимира Путина и говорит, что во время встречи на Аляске выиграл только Путин.

