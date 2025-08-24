С датой 24 августа связано несколько народных примет и всемирных торжеств.

24 августа - действительно великий и важный день. Что за праздник сегодня знают все украинцы, а также есть несколько международных и православных торжеств. Народные верования предупреждают об опасности конфликтов.

Какой сегодня праздник церковный

Помолитесь о согласии в семье мученику и проповеднику Евтихию и о прощении грехов равноапостольному Косьме Этолийскому. Их вспоминают в новом стиле, но если вам интересно, какой сегодня церковный праздник по старому календарю, то почтите Василия и Федора из Киево-Печерской лавры.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране наступает главное государственное торжество года - День независимости Украины. По удачному совпадению он выпадает на воскресенье. В крупных городах можно посетить концерты, патриотические акции и выставки. Уместно будет сделать пожертвование украинской армии.

В отечественной истории отмечается сегодня праздник рождения таких знаменитостей, как математика и кибернетика Виктора Глушкова, политического деятеля Левка Лукьяненко, писателя Максима Славинского и военнослужащего ВСУ, Героя Украины Сергея Белоуса.

Какой сегодня праздник в мире

Официальных международных событий в эту дату нет. Однако есть некоторые шуточные всемирные праздники сегодня - День картофельных чипсов, День странной музыки, День хождения топлес и День бельгийских вафель.

Без знаменитых именинников сегодняшняя дата не обошлась - родились художница Лавиния Фонтана, писатель Хорхе Борхес, композитор Жан-Мишель Жарр, актеры Стивен Фрай и Руперт Гринт, геймдизайнер Хидэо Кодзима.

Какой праздник 24 августа в народе

Древние люди составляли приметы, которые отражали их наблюдения за погодой:

вечером громко стрекочут сверчки - к потеплению;

утренний дождь быстро закончится, дневной затянется на пару дней;

чем больше на дубе желудей, тем морознее будет зима.

По давним обычаям было принято проводить праздник сегодня в семейном кругу. Можно обсуждать новости, делиться секретами и говорить по душам. Хорошо пройдут такие домашние хлопоты, как ремонт и уборка. Для дачников 24 августа - праздник, подходящий для консервирования яблок.

Что нельзя делать сегодня

Будьте осторожны с острыми, горячими, тяжелыми предметами. Полученные травмы и ранения будут долго заживать. Также стоит помнить, какой сегодня праздник неудачный для ругани и выяснения отношений - любой спор перерастет в большой скандал.

