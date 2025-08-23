Бывают случаи, когда позиции Сил обороны "имеются только в докладах, а потом противник внезапно оказывается в тылу на позициях дронщиков или уже РЭБовцев".

В Серебрянском лесничестве оккупанты развивают успех, пользуясь предыдущими достижениями и проблемами, которые возникли на участке.

Об этом сообщил проект DeepState. "В основном работают небольшие группы пехоты, которые просачиваются в глубину территории, осуществляют постоянное давление на позиции украинских бойцов и ищут любую возможность, чтобы спрятаться для закрепления", - говорится в сообщении.

Аналитики проекта отметили, что бывают случаи, когда позиции Сил обороны "имеются только в докладах, а потом противник внезапно оказывается в тылу на позициях дронщиков или уже РЭБовцев".

"Наиболее сложная ситуация сейчас складывается в лесу на северном берегу реки Северский Донец от Григорьевки до Дроновки, где враг может легко перекрыть путь в районе последнего, чем создаст неблагоприятные последствия для позиций, которые там имеются", - сообщили аналитики и выразили надежду, что украинских защитников выведут оттуда вовремя, чтобы они не попали в окружение.

Аналитики указали, что сейчас оккупанты пытаются полностью выдавить украинских военных из Серебрянского лесничества и закончить многолетнюю историю боев за него.

"Противник оказывает давление в направлении Ямполя и уже фиксировался в районе дороги Ямполь-Заречное. В самом же Заречном ситуация складывается также неблагоприятным образом для украинских бойцов, поскольку противник понемногу затягивается в населенный пункт мимо позиции и выбивать их оттуда становится все труднее", - констатировали аналитики проекта.

Ситуация в Серебрянском лесничестве

В этом году после тяжелых боев Серебрянский лес почти уничтожен. Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады рассказывали, что там шли постоянные атаки россиян, а дроны и штурмовые группы противника не давали возможности передохнуть даже на мгновение.

Ранее офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник отмечал, что россияне пытаются атаковать то Михайловку, то Часов Яр, то Серебрянское лесничество.

