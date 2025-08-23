В настоящее время популяция больших панд в дикой природе составляет 1864 особи.

Среди медвежьих есть большое количество необычных видов. Тем не менее большая панда сильно выделяется среди них.

В BBC Wildlife Magazine рассказали интересные факты о больших пандах. Эти животные являются любимцами людей и национальным символом Китая.

В издании отметили, что ученые долгие годы спорили, к какому семейству принадлежат большие панды. В какой-то момент их даже отнесли к семейству енотовых. Тем не менее исследования доказали, что они являются единственными представителями своего рода.

Видео дня

Большие панды обитают в смешанных лесах в горах юго-западного Китая. В издании поделились, что панд чаще всего можно встретить высоко в горах. Тем не менее это не их выбор, а результат их вытеснения из привычной среды обитания в результате вторжения человека.

В издании добавили, что у панд довольно необычная диета. Почти весь их рацион состоит из бамбука. Они съедают до 38 кг этого растения ежедневно, за что их прозвали "бамбуковыми медведями". Также иногда большие панды едят траву, насекомых и грызунов.

Средняя высота большой панды в холке составляет примерно 70-80 см. В среднем это животное весит 100-150 кг.

По данным Всемирного фонда дикой природы, в настоящее время популяция больших панд в дикой природе составляет 1864 особи. Их число растет благодаря усилиям по сохранению вида.

В издании подчеркнули, что у больших панд низкая рождаемость. Самки рожают только раз в два-три года.

В дикой природе новорожденные первые три месяца жизни проводят в родовом логове, после чего их переносят в густые бамбуковые заросли. В среднем детеныш остается с матерью в течение двух-трех лет, прежде чем становится самостоятельным.

Интересно то, что молодые большие панды отлично лазают по деревьям, несмотря на свой вес. Взрослые особи предпочитают оставаться на земле.

Кроме того, в издании опровергли миф о том, что большая панда является родственником красной панды, так как второй вид принадлежит к отдельному семейству - пандовые.

Как белым медведям удается выживать в вечной мерзлоте

Ранее ученые выяснили, что помогает белым медведям выживать в суровых климатических условиях. Выяснилось, что секрет в их мехе, который предотвращает обледенение.

Международная команда ученых во главе с Джулианом Кароланом из Химической школы Тринити-колледжа в Дублине проанализировала кожное сало белых медведей. После этого результаты для меха белого медведя сравнили с результатами для человеческих волос и для двух видов синтетических "лыжных кож". Исследователи узнали, что именно мех белых медведей очень слабо сцепляется со льдом, благодаря особому "кожному салу".

Вас также могут заинтересовать новости: