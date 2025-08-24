По его словам, хорошо, что поляки снова не обвинили Украину в том, что она не сбила беспилотник РФ.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что есть вопросы к нашим партнерам относительно того, почему их воздушное пространство практически не прикрыто.

"Речь идет о тестировании противовоздушной обороны стран уже НАТО. Еще был случай в Литве, где залетел дрон-оманка "Гербера", но он залетел с территории Республики Беларусь. И никаких действий со стороны систем ПВО стран НАТО. А как вы считаете, это не вдохновляет москалей на дальнейшие провокации?", - сказал он в эфире Еспресо.

По его мнению, россияне прекрасно понимают, что ответной реакции не будет.

"Максимум вызовут посла Российской Федерации - на этом все и закончится. Но у меня вопрос. Соответственно уже к нашим стратегическим партнерам. Хорошо, вы не хотите прикрывать воздушное пространство Украины. Но почему ваше воздушное пространство практически не прикрыто и польское, и румынское, и, соответственно, балтийских стран? Где эшелонированная система ПВО, которая бы дала понять москалям, что подобного характера провокации невозможны, более того, может быть адекватный ответ", - отметил эксперт.

По его словам, мы не увидели этого, и хорошо, что поляки снова не обвинили Украину в том, что она или не сбила этот беспилотник, или соответственно ракеты систем противоракетной обороны Украины залетели на территории Польши. Он добавил:

"Вопросов более чем достаточно относительно готовности стран НАТО противостоять в случае чего Российской Федерации в моменте прямой агрессии против тех самых стран НАТО, в первую очередь Польши и балтийских стран".

Инциденты с российскими беспилотниками

20 августа около полуночи рядом с поселком Осины в Люблинском воеводстве, что в 100 км от границы, в 70 км от Варшавы и в 40 км от авиабазы, где размещен воздушный патруль НАТО упал дрон. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш признал, что он был российским и назвал это провокацией.

