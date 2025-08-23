Россиянам показалось, что Германия снимает мораторий на гуманитарные визы, но есть нюанс

Уже месяц немцы не выдают оппозиционерам из России и Беларуси права на проживание по специальной программе.

В Германии могут возобновить выдачу гуманитарных виз для лиц из России и Беларуси, которые в этих странах находятся в опасности из-за своей деятельности. Как сообщает паблик Astra, об этом неофициально отметил дипломат из МИД Германии во время публичного мероприятия.

Представитель МИД сказал, что мораторий на выдачу виз по гуманитарным основаниям снят. Он добавил, что пока визы еще не выдаются, но порядок обсуждается между ведомствами. Официальной публикации об этом пока нет, а критерии возобновления остаются неясными.

В то же время, издание Deutsche Welle сообщило, что власти Германии лишь частично возобновят выдачу гуманитарных виз. Издание получило ответы от МИД и МВД Германии на свои запросы. В них говорится, что будут восстановлены "процедуры приема лиц, которые подвергаются особой опасности из-за своей деятельности по защите свободы слова, демократии и прав человека или прием которых представляет политический интерес по другим причинам".

В МИД Германии добавили, что отдельная "ускоренная процедура приема" граждан Беларуси, России и Ирана, согласованная МВД и МИД при предыдущих правительствах, больше не будет применяться.

Что известно об ограничении приема россиян и белорусов в ФРГ

Как писал УНИАН, в июле Германия объявила об изменениях в приеме мигрантов. Вместе с ограничением для граждан с Ближнего Востока там отменили гуманитарные визы для граждан РФ и Беларуси. Эти визы выдавали в рамках программ помощи беженцам, которые согласовали в предыдущем коалиционном правительстве страны. В частности, эта программа помогла расселить в Германии 45 тысяч афганских беженцев.

С 2022 года в программу включили оппозиционеров из РФ и Беларуси. Такие визы получили около 3 тысяч россиян и 267 белорусов.

