Решение стало следствием указа Дональда Трампа, с 29 августа отменяющего правило "de minimis", что освобождало от налогов импорт дешевых товаров.

Почтовые службы Европы прекратят отправку посылок в США в связи с вступлением в силу новых пошлин на импорт товаров стоимостью менее 800 долларов США в конце месяца. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп в прошлом месяце своим указом отменил давнюю налоговую льготу на импорт товаров низкой стоимости, известных как "de minimis", с 29 августа.

Национальные почтовые службы Франции, Испании, Германии и Великобритании заявили о временной приостановке своих услуг по отправке почты в США со следующей недели в рамках подготовки к новым мерам. Бельгийская почтовая служба Bpost уже прекратила отправку посылок в США в пятницу, сообщила компания в своем заявлении.

Видео дня

Важно, что приостановка, которая не коснется писем и небольших посылок стоимостью менее 100 долларов США во многих странах, начнется в понедельник и продлится до тех пор, пока почтовые службы не найдут практических решений. Испанская национальная почтовая служба Correos сообщила:

"Приостановка будет действовать в течение времени, строго необходимого для принятия необходимых оперативных мер по выполнению новых обязательств Соединённых Штатов".

При этом Королевская почта Великобритании выразила надежду, что приостановка продлится всего пару дней, после чего "новая система будет запущена и готова к работе". Некоторые службы обвинили США в том, что они не дали им достаточно времени для подготовки к новым правилам.

"Несмотря на переговоры с таможенными службами США, почтовым операторам не было предоставлено времени для самоорганизации и обеспечения необходимого развития IT-технологий для соблюдения новых установленных правил", - сообщила французская газета La Post.

Отмечается, что введение пошлин на мелкие посылки произошло как раз после того, как США и Европейский союз заключили новое торговое соглашение, призванное положить конец многомесячной эскалации таможенной напряжённости между двумя блоками.

Торговая война США и ЕС

21 августа Европейский Союз и США объявили о достижении договоренности по рамочному соглашению о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле. Вашингтон и Брюссель планируют сделать это рамочное соглашение первым шагом в процессе, который со временем может быть расширен для охвата дополнительных сфер и дальнейшего улучшения доступа к рынкам и усиления их торговых и инвестиционных отношений.

Вас также могут заинтересовать новости: