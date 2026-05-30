Осталось 60 тысяч жителей: Прокудин рассказал, как выживает Херсон

При этом в области остались жить 150 тысяч человек.

В Херсоне уже 3 года остается около 60 тыс. жителей, которые "не живут, а выживают" под постоянными российскими атаками.

Об этом на Международном саммите городов и регионов сказал глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, передают Новини.Live. "Есть цифра населения, которая не меняется уже три года – примерно 60 тыс. человек. На зиму часть уезжает, весной возвращается", – рассказал он.

В целом, по словам главы ОВА, до полномасштабного вторжения в области проживали около 500 тыс. человек, а сейчас – примерно 150 тыс.

Прокудин добавил, что из-за постоянных обстрелов люди передвигаются только через специальные сетчатые туннели.

"Сейчас уже около 200 км дорог покрыто такими туннелями. Построено около тысячи укрытий, 14 подземных больниц. Все мероприятия для детей, взрослых и пожилых людей проходят под землей. Херсонцы фактически живут под землей", - уточнил чиновник.

Также Прокудин заявил, что российские войска постоянно наращивают силы и тестируют в Херсонской области новейшие дроны и технику, которых, по его словам, нет даже на самых горячих участках Донбасса.

Ситуация в Херсоне

2 мая армия РФ нанесла удар по маршрутке в Днепровском районе Херсона, в результате чего погибли два человека.

Ранее издание The Guardian написало о том, что Херсон – единственный город в Украине, который почти непосредственно находится на линии фронта с российскими войсками и где люди живут под ежедневной угрозой нападения.

