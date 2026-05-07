В Олешках около 2000 человек остались без еды, воды и медицинской помощи, - The Telegraph

Около 2000 человек остались без еды, воды и медицинской помощи в прифронтовом городе Олешки в Херсонской области.

Как пишет The Telegraph, для примерно 2000 жителей, которые до сих пор находятся в ловушке этого прифронтового поселения на восточном берегу Днепра, неудачная попытка бегства 15 апреля подтвердила, что маршрут, который они называли "дорогой смерти", теперь непроходим.

Когда-то здесь проживало около 25 000 человек, но те, кто остался, - это пожилые люди, больные или те, кто не желает рисковать и отправляться в путь. С момента разрушения Каховской дамбы в июне 2023 года, в результате чего была затоплена значительная часть города, уничтожены дома и инфраструктура, жители Олешки остались без надежного снабжения электричеством, газом и водопроводом.

Еда становится все менее доступной, некоторые полагаются на голубиный суп или даже корм для собак. Жители говорят, что припасы поступают эпизодически, если вообще поступают. Когда же они прибывают, очереди растягиваются на часы, а цены завышены.

По словам Марии, которая недавно сбежала, к прошлой зиме целые районы остались без еды.

Сама больница едва функционирует. Из-за отсутствия электричества тела невозможно должным образом сохранить или похоронить, а из-за нерегулярного поступления медикаментов запасы на исходе.

Между тем, по сообщениям, мужчины пропадают без вести. Жители говорят, что некоторых из них задерживали, отправляли в импровизированные камеры пыток или заставляли сражаться.

Однако выезд может быть даже опаснее, чем пребывание. "Дорога смерти" заминирована, за ней следят дроны, и она усеяна обломками неудачных побегов.

По словам Татьяны Гасаненко, главы военной администрации Олешко в изгнании, те, кто остался, "без еды и медицинской помощи, а также без возможности покинуть город", среди которых, как считается, не менее 47 детей.

"Сейчас каждый [украинский] чиновник сосредоточен на организации гуманитарного коридора и спасении людей", - сказала она в марте. "Однако мы имеем дело не только с оккупантами, но и с преступниками".

Те, кто рассматривает возможность выезда, боятся быть остановленными на контрольно-пропускных пунктах, контролируемых Россией, в то время как многие просто не могут передвигаться из-за преклонного возраста или инвалидности.

Олешки под оккупацией - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты превратили Олешки Херсонской области в город-призрак. 34-я отдельная бригада морской пехоты продемонстрировала видео, снятое с воздуха, на котором видны частично разрушенные обстрелами многоэтажные дома. Заметно, что на улицах не видно ни одного человека.

В подписи к видео сказано, что в фильме "Интерстеллар" герой летит через космос, чтобы спасти будущее человечества.

"Музыка Ханса Зиммера передает неизбежность и страх перед катастрофой. Но это - кино. Олешки - реальность. Город, который россияне превратили в призрак. И здесь уже никто не перепишет сценарий", - отметили в бригаде.

