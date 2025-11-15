По словам секретаря СНБО, украинцев хотят вернуть к новогодним и рождественским праздникам.

Украина и Россия возобновляют переговоры относительно обмена пленными по "стамбульскому формату". Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

"По поручению Президента Украины на днях провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов и освобождения наших людей из российского плена. В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности", - отметил он.

По словам Умерова, речь идет об освобождении 1 200 украинских граждан.

"В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты. Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома - за семейным столом и рядом с родными", - добавил секретарь СНБО.

Украинцы в российском плену - последние новости

Ранее оборонец Мариуполя Алексей Кобельков, который вернулся из российского плена, рассказал, чем его соблазняла ФСБ на допросе. По его словам, они предлагали ему работу на гражданском флоте РФ, однако он отказался.

"Проверяли, совпадают ли мои ответы с данными ФСБ. Мне показывали листок с перечнем "преступлений", якобы совершенных Украиной, включая обстрелы Драмтеатра в Мариуполе, роддома и называли отдельные позывные азовцев. Я отвечал лаконично: знаю/не знаю, видел/не видел", - отметил Кобельков.

Также сообщалось, что в октябре этого года в Украину вернули жителя Бучи, который попал в российский плен во время оккупации города. Родные мужчины не имели никаких известий от него все это время.

"Для нашей общины это не только личная победа, но и символ надежды для каждого, кто ждет своих родных", - рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук.

