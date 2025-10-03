Родные мужчины все это время не имели от него никаких известий.

В рамках последнего обмена пленными с Россией в Украину вернулся гражданский пленный Сергей Ахметов, которого в марте 2022 года во время оккупации города Буча, Киевщина был взят в неволю. Радостную новость сообщил у себя на Facebook-странице городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Федорук рассказал, что родные мужчины не имели никаких известий от него все это время. Ахметов находился в Брянском СИЗО №2. Сейчас он пребывает в больнице, где получает необходимую медицинскую помощь.

Городской голова Бучи добавил, что мужчине еще предстоит пройти восстановление, но главное уже произошло: он на свободе и вернулся в Украину.

"Для нашей общины это не только личная победа, но и символ надежды для каждого, кто ждет своих родных", - отметил Федорук.

По его словам, в российском плену находится еще 33 гражданских жителя Бучанской громады.

"Мы продолжаем делать все возможное для их освобождения - обращаемся в государственные институты и международные организации, поднимаем этот вопрос на каждой встрече", - добавил он.

Бучанский городской голова поблагодарил всех, кто был причастен к возвращению Сергея и добавил, что верит в то, что каждая такая история станет реальностью для всех наших людей в плену.

Также с согласия мужчины и его родных Федорук выложил фото Ахметова до и после плена.

На Facebook-странице Медийной инициативы за права человека в прошлом году было сообщение о Сергее Ахметове. Указывалось, что мужчина до полномасштабной войны жил в Буче, изготавливал деревянные игрушки.

Когда россияне вторглись в город, семья мужчины эвакуировалась, а он остался дома. 9 марта 2022 года оккупанты ворвались в помещение и похитили мужчину.

Судьба украинцев в плену России

Ранее УНИАН сообщал, что журналисты "Слідство.Інфо" выяснили, что их коллега Виктория Рощина погибла в СИЗО Кизела Пермского края РФ 19 сентября 2024 года. Ее удерживали на оккупированных территориях и в Таганроге, но место смерти было неизвестно. Представитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Тарас Семкив рассказал, что тело Виктории передали в Украину в таком состоянии, которое не предоставило возможности провести полноценное судебно-медицинское исследование, по результатам которого появилась бы информация о причине ее смерти.

Также мы писали, что украинский кардиохирург Борис Тодуров рассказал, что украинский воин, который защищал завод "Азовсталь" в Мариуполе, в течение трех лет находился в российском плену с пулей в сердце. После освобождения из плена воина срочно прооперировали. Тодуров назвал воина "непобедимым". Он отметил, что военный теперь, по его мнению, проживет долгую и счастливую жизнь.

