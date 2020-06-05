Главные новости Украины за 5 июня: ослабление карантина и требования МВФ

С сегодняшнего дня в Украине отменены некоторые карантинные ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В Украине сегодня, 5 июня, в очередной раз ослаблены карантинные ограничения. Также озвучены условия, при которых Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной.

Новое смягчение карантина

В рамках ослабления карантинных ограничений сняты очередные запреты. С сегодняшнего дня, в частности, разрешено кафе и ресторанам принимать посетителей внутри помещений, а также возобновлены авиаперелеты по Украине.

Требования МВФ к Украине

Министр финансов Сергей Марченко рассказал о требованиях МВФ к Украине для продолжения сотрудничества, а также опроверг некоторые обнародованные в СМИ условия.

Ситуация на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации не прекращают обстрелов позиций украинских военных, в том числе из запрещенного вооружения. За сутки зафиксировано 14 нарушений тишины.

Главные новости Украины: что важно знать 5 июня 2020

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