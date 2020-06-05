Мужчина пытался поджечь себя на митинге против Авакова в Киеве (видео)

Житель Каховки приехал в Киев на митинг и попытался поджечь себя из-за проблем с жильем.

Мужчина пытался поджечь себя на митинге против министра внутренних дел Арсена Авакова, который проходит у стен Верховной Рады Киеве.

Видео, на котором мужчина объясняет свои мотивы, опубликовало издание Страна.ua.

Ним оказался житель Каховки, который приехал в Киев на митинг. Попытку самоподжога он объяснил возникшими проблемами с жильем. По словам мужчины, его выселили из дома.

Совершить самосожжение ему не дали.

Как сообщал УНИАН, участники акции за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, которая проходит под Верховной Радой, привезли на площадь Конституции старый милицейский автомобиль УАЗ, который в народе называют «бобик».

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