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Мужчина пытался поджечь себя на митинге против Авакова в Киеве (видео)

11:25, 05 июня 2020
Происшествия
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Совершить самосожжение ему не дали / фото: Страна.ua

Видео, на котором мужчина объясняет свои мотивы, опубликовало издание Страна.ua.

Ним оказался житель Каховки, который приехал в Киев на митинг. Попытку самоподжога он объяснил возникшими проблемами с жильем. По словам мужчины, его выселили из дома.

Совершить самосожжение ему не дали.

Как сообщал УНИАН, участники акции за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, которая проходит под Верховной Радой, привезли на площадь Конституции старый милицейский автомобиль УАЗ, который в народе называют «бобик».

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