"Авакова в отставку": под Раду притащили советский милицейский "бобик" (фоторепортаж, видео)
Участники акции за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, которая проходит под Верховной Радой, привезли на площадь Конституции старый милицейский автомобиль УАЗ, который в народе называют «бобик».
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Как передает корреспондент УНИАН, на него активисты нанесли надписи «Міліція», «Мусара» («Милиция», «Мусара», из консервных банок, окрашенных в синий и красный цвета, участники акции изготовили «спецсигналы» и установили на УАЗ, а также прикрепили «номер» «666».
По словам активистов, данное транспортное средство символизирует «успешность» реформ полиции, которые осуществляет Аваков, ведь полиция в 2020 году действует так же, как милиция в 90-х годах.
Активисты зажгли несколько дымовых шашек, одну из которых бросили в кабину «бобика». После этого к автомобилю побежали полицейские с огнетушителями. Участники этой акции встретили полицейских криками: «Аваков чорт!», «Мусара!» («Аваков черт!», «Мусара!».
Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде продолжается Час правительства, во время которого Аваков сообщает, в частности, о расследовании стрельбы с участием 100 человек в Броварах и о насилии и пытках женщины полицейскими в Кагарлыке.
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