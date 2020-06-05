"Авакова в отставку": под Раду притащили советский милицейский "бобик" (фоторепортаж, видео)

В Верховной Раде продолжается Час правительства, во время которого Аваков сообщает, в частности, о расследовании стрельбы с участием 100 человек в Броварах и о насилии и пытках женщины полицейскими в Кагарлыке.

Участники акции за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, которая проходит под Верховной Радой, привезли на площадь Конституции старый милицейский автомобиль УАЗ, который в народе называют «бобик».

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Как передает корреспондент УНИАН, на него активисты нанесли надписи «Міліція», «Мусара» («Милиция», «Мусара», из консервных банок, окрашенных в синий и красный цвета, участники акции изготовили «спецсигналы» и установили на УАЗ, а также прикрепили «номер» «666».

По словам активистов, данное транспортное средство символизирует «успешность» реформ полиции, которые осуществляет Аваков, ведь полиция в 2020 году действует так же, как милиция в 90-х годах.

Активисты зажгли несколько дымовых шашек, одну из которых бросили в кабину «бобика». После этого к автомобилю побежали полицейские с огнетушителями. Участники этой акции встретили полицейских криками: «Аваков чорт!», «Мусара!» («Аваков черт!», «Мусара!».

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде продолжается Час правительства, во время которого Аваков сообщает, в частности, о расследовании стрельбы с участием 100 человек в Броварах и о насилии и пытках женщины полицейскими в Кагарлыке.

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