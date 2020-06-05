Изнасилование в Кагарлыке и перестрелка в Броварах: в Раде заслушали Авакова (видео)

Накануне депутаты пригласили Авакова в Раду.

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время Часа вопросов к правительству выступил с докладом о последних резонансных криминальных делах, в частности по изнасилованию полицейскими в Кагарлыке, перестрелке в Броварах и др.

Заслушать главу МВД в связи с последними событиями предложила фракция «Слуга народа».

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"Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за предыдущие две недели, наша фракция предлагает пригласить на День правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуациям, которые произошли: и в пятницу в Броварах (стрельба с участием около 100 человек из-за распределения междугородных перевозок - УНИАН), и историю с Кагарлыком (двое полицейских из Кагарлыка подозреваются в изнасиловании и пытках женщины в отделении полиции - УНИАН) ... и, возможно, доложить о состоянии расследования обстоятельств гибели нашего коллеги Давыденко (23 мая в Киеве был найден с огнестрельным ранением в голову член депутатской группы "Доверие" Валерий Давыденко - УНИАН)", – во время Согласительного совета сказал первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

Тем временем, под Кабмином запланировано аж четыре акции протеста за отставку министра. По словам организаторов, за все шесть лет своей работы Авакову не удалось реформировать полицию; активисты обвиняют в громких уголовных делах бездействие правоохранителей.

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