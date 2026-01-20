В мэрии Днепра проводятся обыски, – Филатов

По словам мэра, причина обысков – якобы нарушения с захоронением отходов на городской свалке.

Правоохранители пришли с обысками в мэрию Днепра. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

"Сегодня утром очередные "правоохранители" ворвались в мэрию с обыском. Якобы на городской свалке что-то не так захоронено", - заявил он.

По его словам, сегодня ночью в результате российского ракетно-дронового удара в Днепре была повреждена большая котельная и сотни домов остались без тепла.

"Сейчас среди звонков от коммунальщиков, газовиков и тепловиков мне еще нужно заслушивать юристов и экологов. Уважаемые "правоохранители", у меня есть только один вопрос. Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра?" - добавил Филатов.

Вражеские атаки на Днепр

Сегодня ночью российские военные осуществили очередную комбинированную атаку по Украине. Под ударом оказались Киев, Днепр, Винницкая, Одесская и другие области. Зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры.

7 января Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины. В частности, под ударом оказалась Днепропетровская область. Регион был почти полностью обесточен, включая областной центр. В Днепре отсутствовали свет, вода, отопление и интернет.

Тогда мэр города Борис Филатов заявил, что в Днепре из-за отсутствия электроснабжения сложилась чрезвычайная ситуация национального уровня.

